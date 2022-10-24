Президента «Мотор Січі» відправили під варту на два місяці, ЗМІ знайшли у нього російський паспорт

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід президентові корпорації «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб.



«Протягом наступних 60 днів, доки слідчі СБУ проводитимуть досудове розслідування, він не зможе вийти з ізолятора», – повідомили у спецслужбі.



Крім президента «Мотор Січі» аналогічний запобіжний захід обрано для керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.



Раніше обом фігурантам повідомили про підозру за ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ст.111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.



За даними програми "Схеми" (Радіо Свобода), В'ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року. З того часу він чотири рази обирався народним депутатом України та був членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, що передбачало отримання доступу до державної таємниці.

Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків у Росії, прив'язаний до його паспорту. Це підтверджується через веб-сайт російської податкової служби.



Раніше СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента «Мотор Січі», які підтверджували його співпрацю з російською стороною.



З боку «Мотор-Січ» слідчі помітили постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.



«Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних гелікоптерів типу Мі-8АМТШ-ВН "Сапсон", КО-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець"», – сказано у повідомленні.



Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.



В'ячеслав Богуслаєв, президент акціонерного товариства "Мотор Січ" – одного з найбільших у Європі підприємств з виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакету акцій китайської компанії Skyrizon, замороженої судом, був найбільшим акціонером підприємства.