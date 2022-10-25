В Мариуполе расширили перечень домов под снос

В захваченном Россией Мариуполе оккупанты в очередной раз расширили список домов, которые планируют снести в ближайшее время. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



Всего в списке под снос уже 136 многоэтажных домов и сооружений. Андрющенко отметил, что квартал в Левобережном районе между улицей Ломизова и бульваром Меотиды снесут полностью.



«Если сложить все "анонсированные" стройки от оккупантов, то даже потребности в жилье жителей этого квартала остаются непокрытыми. И это — всего 10 процентов от всех запланированных демонтажей», — подсчитал Андрющенко.

Снос поврежденных жилых домов, которые оккупационные власти сочли непригодными для проживания, в Мариуполе начался в августе.