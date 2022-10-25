У Маріуполі розширили перелік будинків під знесення

У захопленому Росією Маріуполі окупанти вкотре розширили список будинків, які планують знести найближчим часом. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



Загалом у списку під знесення вже 136 багатоповерхових будинків та споруд. Андрющенко зазначив, що квартал у Лівобережному районі між вулицею Ломізова та бульваром Меотиди знесуть повністю.



«Якщо скласти всі "анонсовані" забудови від окупантів, то навіть потреби у житлі мешканців цього кварталу залишаються непокритими. І це лише 10 відсотків від усіх запланованих демонтажів», — підрахував Андрющенко.

Знесення пошкоджених житлових будинків, які окупаційна влада визнала непридатними для проживання, у Маріуполі розпочався у серпні.