У Маріуполі розширили перелік будинків під знесення

25 жовтня 2022, 11:49

У Маріуполі розширили перелік будинків під знесення

У захопленому Росією Маріуполі окупанти вкотре розширили список будинків, які планують знести найближчим часом. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Загалом у списку під знесення вже 136 багатоповерхових будинків та споруд. Андрющенко зазначив, що квартал у Лівобережному районі між вулицею Ломізова та бульваром Меотиди знесуть повністю.

«Якщо скласти всі "анонсовані" забудови від окупантів, то навіть потреби у житлі мешканців цього кварталу залишаються непокритими. І це лише 10 відсотків від усіх запланованих демонтажів», — підрахував Андрющенко.

Знесення пошкоджених житлових будинків, які окупаційна влада визнала непридатними для проживання, у Маріуполі розпочався у серпні.

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