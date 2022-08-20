В Мариуполе российские строители начали сносить многоэтажки

В захваченном российскими силами Мариуполе российские строители приступили к сносу первых многоэтажных домов, которые были разрушены в результате боевых действий. Об этом сообщает так называемое «минстроительства ДНР».

«Под снос определены первые четыре дома в Жовтневом районе города», — сказано в сообщении.



«ДНР» считает, что эти дома не подлежат восстановлению. В районе уже завершена расчистка территории.



«Снос строений производится по технологии безвзрывного разрушения с помощью экскаваторов-разрушителей. На демонтаж зданий уйдет около десяти дней, после чего за дело возьмутся специалисты по разбору завалов», — уверяют в группировке.



Также отмечается, что на месте снесенных домов планируется возводить новые жилые объекты. Всего, по предварительным данным, в Мариуполе планируются под снос более 500 многоквартирных домов.