В окупованому Шахтарську горять цистерни з паливом

В окупованому Шахтарську на нафтобазі сталася пожежа ввечері 26 жовтня.



За інформацією угруповання «ДНР», загоряння паливно-мастильних матеріалів (ПММ) сталося внаслідок обстрілу.



Очевидці повідомляють, що пожежа розпочалася близько 21:30 після кількох вибухів у районі залізничної станції Постніково. Повідомляється, що пожежа перекинулася на житлові будинки.



У МНС «ДНР» повідомили про спалах 12 цистерн з паливом на залізничному полотні та покрівлі залізничної станції. Для ліквідації пожежі залучено 10 пожежних автоцистерн, до місця події направлений пожежний потяг з Іловайська.



Про постраждалих наразі не повідомляється.