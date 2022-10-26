В окупованому Шахтарську горять цистерни з паливом

26 жовтня 2022, 22:13

В окупованому Шахтарську горять цистерни з паливом

В окупованому Шахтарську на нафтобазі сталася пожежа ввечері 26 жовтня.

За інформацією угруповання «ДНР», загоряння паливно-мастильних матеріалів (ПММ) сталося внаслідок обстрілу.

Очевидці повідомляють, що пожежа розпочалася близько 21:30 після кількох вибухів у районі залізничної станції Постніково. Повідомляється, що пожежа перекинулася на житлові будинки.

У МНС «ДНР» повідомили про спалах 12 цистерн з паливом на залізничному полотні та покрівлі залізничної станції. Для ліквідації пожежі залучено 10 пожежних автоцистерн, до місця події направлений пожежний потяг з Іловайська.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

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