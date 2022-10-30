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Оккупанты с утра обстреляли Марганец на Днепропетровщине, ранена женщина

30 октября 2022, 11:58

Оккупанты с утра обстреляли Марганец на Днепропетровщине, ранена женщина

С утра в воскресенье россияне открыли огонь по жилому кварталу города Марганец в Днепропетровской области. Осколочные ранения получила мирная жительница. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«Утром в 08:16 враг обстрелял жилой квартал города Марганец из реактивных систем залпового огня. В результате снарядами было повреждено пять многоэтажек и автомобили. Осколками ранена женщина», — говорится в сообщении.

На местах попадания работают следователи, взрывотехники и криминалисты, которые осматривают места обстрелов, собирают вещественные доказательства и документируют последствия атаки оккупантов.

Последствия обстрела на Днепропетровщине. Фото: Национальная полиция Украины

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