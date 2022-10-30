Окупанти зранку обстріляли Марганець на Дніпропетровщині, поранено жінку

30 жовтня 2022, 11:58

Окупанти зранку обстріляли Марганець на Дніпропетровщині, поранено жінку

Зранку в неділю росіяни відкрили вогонь житловим кварталом міста Марганець у Дніпропетровській області. Осколкові поранення отримала мирна мешканка. Про це повідомляє Національна поліція України.

«Вранці о 08:16 ворог обстріляв житловий квартал міста Марганець із реактивних систем залпового вогню. В результаті снарядами було пошкоджено п'ять багатоповерхівок та автомобілі. Осколками поранено жінку», — йдеться у повідомленні.

На місцях влучення працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти, які оглядають місця обстрілів, збирають речові докази і документують наслідки атаки окупантів.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині Фото: Національна поліція України

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