Через обстріл критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії

Через масовані обстріли критичної інфраструктури російськими окупантами в понеділок вранці в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.



Він зазначив, що російські терористи вкотре завдали масованого удару по об'єктах енергосистеми низки областей України.



«Частина ракет вдалося збити ППО, частина ж потрапила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні російські війська обстріляли ракетами кілька областей України. Про вибухи, роботу ППО повідомляють влада Київської, Черкаської, Вінницької, Харківської та Запорізької областей.