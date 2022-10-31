ЗСУ збили російський гелікоптер на кордоні Донецької та Луганської областей

Збройні сили України збили російський військовий гелікоптер МІ-8 на кордоні Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє бойова група К-2 54 окремої механізованої бригади ЗСУ.

ЗСУ збити російський вертоліт МІ-8 на кордоні Донецької та Луганської областей



Зазначимо, що російські телеграм-канали видають обрізану версію цього відео за нібито збиття українського вертольота під Костянтинівкою. Але це різні гвинтокрилиhttps://t.co/BLYv0l8J9e pic.twitter.com/iIp2CW8wKW — Новини Донбасу (@novostidnua) October 31, 2022

За даними військових блогерів, російський гелікоптер збили між селами Спірне Донецької області та Миколаївкою Луганської області.



Зазначимо, що російські телеграм-канали видають обрізану версію цього відео за нібито збиття українського вертольота під Костянтинівкою.



Однак це різні гелікоптери. Під Костянтинівкою, за попередньою інформацією, український вертоліт упав унаслідок технічних проблем.