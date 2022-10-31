ЗСУ збили російський гелікоптер на кордоні Донецької та Луганської областей

31 жовтня 2022, 18:18

ЗСУ збили російський гелікоптер на кордоні Донецької та Луганської областей

Збройні сили України збили російський військовий гелікоптер МІ-8 на кордоні Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє бойова група К-2 54 окремої механізованої бригади ЗСУ.

За даними військових блогерів, російський гелікоптер збили між селами Спірне Донецької області та Миколаївкою Луганської області.

Зазначимо, що російські телеграм-канали видають обрізану версію цього відео за нібито збиття українського вертольота під Костянтинівкою.

Однак це різні гелікоптери. Під Костянтинівкою, за попередньою інформацією, український вертоліт упав унаслідок технічних проблем.

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