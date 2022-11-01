На початку листопада: Іран планує відправити у РФ понад 200 бойових дронів

На початку листопада Іран планує відправити у РФ партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



«Постачання БПЛА здійснюватиметься Каспійським морем до порту Астрахань. Дрони надходитимуть у розібраному стані. Надалі на території Росії їх зберуть, перефарбують і нанесуть російське маркування, зокрема "Герань-2"», — зазначили в ГУР.



У відомстві додали, що з 13 вересня, коли окупанти вперше застосували проти України іранські дрони-камікадзе, українські Сили оборони збили понад 300 таких БПЛА.

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