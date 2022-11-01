Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Российские войска атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе

01 ноября 2022, 09:07

Российские войска атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе

Ночью Полтавская область была атакована дронами-камикадзе. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. 

Он отметил, что три дрона ВСУ удалось сбить, но четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты.

По предварительной информации Лунина, жертв нет.

«Утром в Полтавской области применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. В настоящее время они охватывают все 10 очередей. Почасовые отключения сегодня не применялись», - написал он.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью оккупанты обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией Никопольский район области.

Еще по теме

Места
Полтавская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:35
Оккупанты заявили, что расширяют зону «эвакуации» на Херсонщине
20:59
«ДНР» заявила о четырех раненых мирных жителях
16:44
В «ЛНР» заявили, что не могут восстановить разрушенное жилье
16:16
«ДНР» просит ученых из Москвы оценят работоспособность меткомбината «Азовсталь»
15:14
В Харьковской области оккупированными остаются 25 населенных пунктов
15:06
В Донецке под обстрел попал район возле «Дома правительства ДНР»
12:35
«ЛНР»: В Первомайске из-за обстрела разрушена больница, повреждены мастерские колледжа
12:09
В Алчевске обстреляна одна из гостиниц города
09:01
«ДНР»: В Донецке женщина подорвалась на противопехотной мине «Лепесток»
00:32
Российские войска остановили наступление под Бахмутом — главное за день ►
22:37
Взрывы в Севастополе: Как минимум три корабля российского флота были атакованы 29 октября ►
20:47
Россияне вывозят из оккупированного Херсона коммунальный транспорт и медикаменты
14:23
В Минобороны РФ прокомментировали атаку на корабли в Севастополе
11:48
В Севастопольской бухте взорваны четыре военных корабля РФ — советник главы МВД
10:20
«ДНР»: Из-за обстрелов погибли три человека, еще пять — ранены
все новости
10:00
Ночью российские войска 14 ракетами атаковали Краматорск
09:20
Армия РФ продолжает обстреливать деоккупированные ВСУ села Луганщины
09:07
Российские войска атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе
08:40
Армия РФ обстреляла Днепропетровщину «Градами» и тяжелой артиллерией
08:22
Три человека погибли и трое ранены в Донецкой области в результате обстрелов
00:22
Последствия ракетной атаки на Украину в понедельник — главное за день ►
23:13
Зеленский: Украинские военные сбили 45 крылатых ракет и 4 вертолета
22:54
Путин признал, что массированный ракетный удар по Украине — месть за Севастополь
22:38
Без указа: Путин объявил о завершении мобилизации в России
22:21
ВСУ освободили 9 населенных пунктов на Луганщине — Гайдай
21:35
Оккупанты заявили, что расширяют зону «эвакуации» на Херсонщине
20:59
«ДНР» заявила о четырех раненых мирных жителях
20:28
Блокада «зернового коридора»: Россия не дает гарантий безопасности
19:58
Россияне обстреляли два гражданских буксира на юге, два человека погибли
19:04
Украина продолжит выполнение зерновой сделки и надеется, что ООН и Турция «успокоят» РФ
все новости
ВИДЕО
Украина продолжит выполнение зерновой сделки и надеется, что ООН и Турция «успокоят» РФ
31 октября, 19:04
ВСУ сбили российский вертолет на границе Донецкой и Луганской областей
31 октября, 18:18
Российские войска остановили наступление под Бахмутом — главное за день ►
31 октября, 00:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама