Российские войска атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе

Ночью Полтавская область была атакована дронами-камикадзе. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Он отметил, что три дрона ВСУ удалось сбить, но четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты.
По предварительной информации Лунина, жертв нет.
«Утром в Полтавской области применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. В настоящее время они охватывают все 10 очередей. Почасовые отключения сегодня не применялись», - написал он.
Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью оккупанты обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией Никопольский район области.