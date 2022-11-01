Российские войска атаковали Полтавскую область дронами-камикадзе

Ночью Полтавская область была атакована дронами-камикадзе. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Он отметил, что три дрона ВСУ удалось сбить, но четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты.



По предварительной информации Лунина, жертв нет.



«Утром в Полтавской области применены аварийные отключения потребителей электроэнергии. В настоящее время они охватывают все 10 очередей. Почасовые отключения сегодня не применялись», - написал он.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что ночью оккупанты обстреляли «Градами» и тяжелой артиллерией Никопольский район области.