Глава «ДНР» объявил об обмене пленными по формуле «107 на 107»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что сегодня, 3 ноября состоится обмен пленными с Украиной по формуле 107 на 107. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Пушилина.



По его словам, Украине передадут, в основном, бойцов ВСУ.



Утверждается, что из общего количества пленных оккупантов 65 человек – с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.



Предыдущий обмен пленными состоялся 29 октября. Из российского плена удалось освободить 52 украинских военных, среди которых 12 бойцов Нацгвардии включительно с двумя «Азовцами», 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТРо, трое воинов ВСУ и двое гражданских.