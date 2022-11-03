Голова «ДНР» оголосив про обмін полоненими за формулою «107 на 107»

Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що сьогодні, 3 листопада, відбудеться обмін полоненими з Україною за формулою 107 на 107. Про це йдеться в повідомленні, поширеному в четвер прес-службою Пушиліна.



За його словами, Україні передадуть переважно бійців ЗСУ.



Стверджується, що із загальної кількості полонених окупантів 65 осіб – із окупованих територій Донецької та Луганської областей.



Попередній обмін полоненими відбувся 29 жовтня. З російського полону вдалося звільнити 52 українських військових, серед яких 12 бійців Нацгвардії включно з двома «Азовцями», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 з ТРо, троє воїнів ЗСУ та двоє цивільних.