На Донетчине с сегодняшнего дня начались стабилизационные отключения света

С 4 ноября по распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Донецкой области проходят стабилизационные отключения света. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.



«Ситуация в энергосистеме напряжена. Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе за энергофронт. Для этого употреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00», - говорится в сообщении.



Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.



График вероятных отключений - на сайте ДТЭК Донецкие электросети.