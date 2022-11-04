На Донеччині з сьогоднішнього дня розпочалися стабілізаційні відключення світла

З 4 листопада за розпорядженням НЕК «Укренерго» на Донеччині проходять стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Донецькі електромережі.



«Ситуацію в енергосистемі напружена. Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі за енергофронт. Для цього споживати електроенергію помірно - включати енергоємні прилади почергово, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00», - йдеться у повідомленні.



Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.



Графік ймовірних відключень – на сайті ДТЕК Донецькі електромережі.