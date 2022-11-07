В группировке «ЛНР» заявили, что нашли останки 408 человек в Северодонецкой агломерации

В группировке «ЛНР» заявили, что в стихийных захоронениях на территории оккупированной Северодонецкой агломерации найдены останки 408 человек. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Утверждается, что работы проходили в период с 25 июля по 7 ноября 2022 года. Так, 283 тела были найдены в Рубежном, 125 — в Северодонецке.



По состоянию на 5 ноября поисковая группа извлекла из стихийных захоронений в Рубежном останки 396 мирных жителей.

Ранее о том, что в Северодонецке было обнаружено 396 тел жертв российской агрессии, также сообщили в Луганской ОВА.