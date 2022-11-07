У угрупуванні «ЛНР» заявили, що знайшли останки 408 людей у Сєвєродонецькій агломерації

У угрупованні «ЛНР» заявили, що у стихійних похованнях на території окупованої Сєвєродонецької агломерації знайдено останки 408 осіб. Про це пише сепаратистський сайт ЛІЦ.



Стверджується, що роботи проходили у період з 25 липня до 7 листопада 2022 року. Так, 283 тіла було знайдено у Рубіжному, 125 – у Сєвєродонецьку.



Станом на 5 листопада пошукова група дістала зі стихійних поховань у Рубіжному останки 396 мирних жителів.

Раніше про те, що у Сєвєродонецьку було виявлено 396 тіл жертв російської агресії також повідомили у Луганській ОВА.