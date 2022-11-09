Politico: Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів з Росією під впливом США

Президент України Володимир Зеленський пом'якшив позицію щодо переговорів із Росією після того, як «м'яко підштовхнула» його до цього адміністрація президента США Джо Байдена. Про це пише Politico з посиланням на два джерела, знайомих із ситуацією.



У відеозверненні за підсумками 7 листопада Зеленський назвав п'ять умов для переговорів із Росією. «Ще раз: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного військового злочинця та гарантії, що це не повториться», — заявив президент.



При цьому Зеленський не згадав своєї вимоги, що переговори неможливі з чинним президентом РФ Володимиром Путіним. У жовтні президент України підписав відповідний указ, у якому констатував неможливість таких переговорів.



За словами одного з джерел Politico, ця зміна відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки президента США Джейка Саллівана. За словами високопоставленого представника адміністрації, американські чиновники не говорили Зеленському та його помічникам в Україні безпосередньо, щоб вони змінили свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність закінчити війну мирним шляхом.



«Це не означає, що вони мають сісти за стіл переговорів зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз слушний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони мають продемонструвати готовність до вирішення конфлікту, тому що ніхто не хоче закінчення цього конфлікту більше, ніж Україна», — сказало високопоставлене джерело видання у Білому домі.