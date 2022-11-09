«ДТЭК Киевские электросети» добавили к графикам отключений юрлица

«ДТЭК Киевские электросети» добавил в график стабилизационных отключений адреса юридических клиентов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Теперь владельцы бизнеса могут узнать о возможных отключениях, просто написав в окне поиска на сайте адрес своего предприятия. Это позволит спланировать работу бизнеса и подготовиться к возможному отсутствию света», – говорится в сообщении.



Уточняется, что в график потенциальных отключений добавлено почти 10 тысяч адресов юридических клиентов, которые находятся в зданиях, имеющих отдельный адрес от многоквартирного дома и ранее не были внесены в базу стабилизационных отключений.



Кроме того, компания продолжает расширять адресную базу в графиках.



«Если вашего адреса нет в графике, однако свет отсутствует – просим сообщить нам об этом через форму обратной связи на сайте "ДТЭК Киевские электросети". Мы обязательно все проверим и внесем адрес вашего бизнеса в график при необходимости», – пояснили в компании.