С 1 октября «Новая почта» увеличила тарифы: детали

Новая почта увеличила тарифы с 1 октября. Фото: открытые источники

С 1 октября в «Новая почта» повышает тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



«Тарифы поднимутся в среднем на 10 гривен в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая. В то же время мы отменили некоторые платежи — например, комиссию за объявленную стоимость при возврате посылок», — говорится в сообщении.



Клиентам доступны бесплатные услуги:

бесплатный возврат от покупателя продавцу в случае, если товар не подошел;

бесплатная переадресация посылки по Украине, пока посылка не приехала в точку получения;

бесплатная упаковка в фирменные пакеты 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг и конверты для документов.

«За время полномасштабной войны в Украине выросли цены на энергоносители, электроэнергию и топливо, которые составляют существенную долю в себестоимости наших услуг, а также на другие вещи. Так, потребительские цены выросли на 7,5%, а уровень инфляции составляет 8,2%», — пояснили в компании.



С 01.10.2024 действуют следующие тарифы:

документы — 65 грн. В стоимость уже входит фирменный картонный конверт;

посылки до 30 кг. «Новая почта» может упаковать бесплатно ваше отправление в фирменный пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг и 4 кг. При отправке через почтомат фиксированная стоимость упаковки — 15 грн.

Доставка по городу:

до 2 кг — 60 грн;

до 10 кг — 90 грн;

до 30 кг — 140 грн.

Доставка по Украине:

до 2 кг — 80 грн;

до 10 кг — 110 грн;

до 30 кг — 160 грн.

Грузы свыше 30 кг: