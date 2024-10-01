С 1 октября «Новая почта» увеличила тарифы: детали

С 1 октября в «Новая почта» повышает тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Тарифы поднимутся в среднем на 10 гривен в зависимости от категории посылки: малая, средняя или большая. В то же время мы отменили некоторые платежи — например, комиссию за объявленную стоимость при возврате посылок», — говорится в сообщении.
Клиентам доступны бесплатные услуги:
«За время полномасштабной войны в Украине выросли цены на энергоносители, электроэнергию и топливо, которые составляют существенную долю в себестоимости наших услуг, а также на другие вещи. Так, потребительские цены выросли на 7,5%, а уровень инфляции составляет 8,2%», — пояснили в компании.
С 01.10.2024 действуют следующие тарифы:
Доставка по городу:
Доставка по Украине:
Грузы свыше 30 кг:
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