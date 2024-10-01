«ДНР»: В оккупированной Горловке среди раненых и погибших от обстрелов есть подростки и ребенок

В понедельник, 30 сентября, на оккупированной территории погиб подросток, еще восемь мирных жителей пострадали, заявили в оккупационной администрации «ДНР».



Утверждается, что в Калининском районе Горловки при обстреле из ствольной артиллерии кассетного типа погиб 17-летний парень. Также пострадали парень и девушка — им тоже по 17 лет, 9-летняя девочка и две женщины.



В Петровском районе Донецка в результате стрельбы из ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получили две женщины.

За 30 сентября в Донецкой области под российскими обстрелами погибли двое мирных жителей.