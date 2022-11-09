«ДТЕК Київські електромережі» додали до графіків відключень юросіб

«ДТЕК Київські електромережі» додав до графіка стабілізаційних відключень адреси юридичних клієнтів. Про це повідомляє прес-служба компанії.



«Тепер власники бізнесу можуть дізнатися про можливі відключення, просто написавши у вікні пошуку на сайті адресу свого підприємства. Це дозволить спланувати роботу бізнесу та підготуватися до можливої відсутності світла», – йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що до графіка потенційних відключень додано майже 10 тисяч адрес юридичних клієнтів, які знаходяться в будинках, що мають окрему адресу від багатоквартирного будинку і раніше не були внесені до бази стабілізаційних відключень.



Крім того, компанія продовжує розширювати адресну базу у графіках.



«Якщо вашої адреси немає у графіку, проте світло відсутнє – просимо повідомити нас про це через форму зворотного зв'язку на сайті "ДТЕК Київські електромережі". Ми обов'язково перевіримо все і внесемо адресу вашого бізнесу в графік при необхідності», – пояснили в компанії.