Прокуратура сообщила о подозрении еще одному луганчанину, который сотрудничает с оккупантами

Прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему старшему помощнику Брянковского городского военного комиссара, который сейчас работает в силовых структурах группировки «ЛНР».



Жителю Луганска заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).



По данным следствия, подозреваемый в 2021 году начал сотрудничать с российскими оккупантами. Осенью того же года добровольно занял должность «начальника отдела военного комиссариата ЛНР по городам Стаханов, Брянка, Кировск и Первомайск».



Позже, весной 2023 года стал «военным комиссаром городов Стаханов, Брянка, Кировск ЛНР».



Подозреваемый насильно мобилизует мирных жителей оккупации и заставляет служить в рядах «народной милиции ЛНР» на стороне войск РФ, участвует в заседаниях призывных комиссий.



Как отметили в прокуратуре, его действия нарушают нормы Женевской конвенции «О защите гражданского населения во время войны» 1949 года и являются военным преступлением, а также конституционные права и свободы граждан Украины.



Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск и избрании меры пресечения.