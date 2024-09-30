Украина может пройти зиму без отключений света. Какие условия

Украина может пройти зиму без ограничений электроэнергии или с минимальными ограничениями. Об этом сообщило информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на слова исполняющего обязанности главы правления НЭК «Укрэнерго» Алексея Брехта.



По его словам, при температуре, которая будет характеризоваться нулевыми или позитивными значениями, Украина будет проходить этот период без ограничений.



«Если же мы говорим о температуре минус 10-15 градусов по Цельсию, ограничения возможны – они не должны превышать 1-1,5 тысячи МВт мощности. Эти ограничения эквивалентны одной очереди графиков почасовых отключений», – заявил Брехт.



Исполняющий обязанности главы правления «Укрэнерго» отметил, что согласно обновленному энергетическому балансу системного оператора на осенне-зимний период 2024-2025 годов, который подготовила компания на прошлой неделе, Украину могут ожидать незначительные ограничения электроэнергии только в течение трех месяцев – в декабре-феврале.



«При сценарии 10-15 градусов мороза на протяжении трех суток и более дефицит мощности в объединенной энергосистеме может составить 2-2,5 тысячи МВт, что сопоставимо с двумя очередями отключений на протяжении восьми часов. Однако указанные величины являются предельными и компанией отработан ряд компенсационных факторов, которые предусматривают снижение дефицита», – сказал он.

Напомним, что в оккупированном Донецке отопительный сезон под угрозой срыва.