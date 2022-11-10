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Российская армия ночью обстреляла три общины Днепропетровской области

10 ноября 2022, 08:57

Российская армия ночью обстреляла три общины Днепропетровской области

Российские войска ночью атаковали три общины Днепропетровской области - Марганецкую, Красногригоревскую и Никопольскую. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, отметив, что оккупанты били по населенным пунктам из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

В Никополе, по словам Резниченко, от обстрелов пострадала 80-летняя женщина, было повреждено 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и линии электропередач. 

«В Марганецкой и Красногригорьевской общинах обошлось без пострадавших. В Красногригорьевской общине изуродованы дома и электросети», - рассказал глава Днепропетровской ОВА.

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