Російська армія вночі обстріляла три громади Дніпропетровської області

Російські війська вночі атакували три громади Дніпропетровської області – Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, зазначивши, що окупанти били по населених пунктах із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.

У Нікополі, за словами Резніченка, від обстрілів постраждала 80-річна жінка, було пошкоджено 10 багатоповерхових та приватних будинків, автозаправка, газопровід та лінії електропередач.

«У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді понівечені будинки та електромережі», - розповів голова Дніпропетровської ОВА.

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