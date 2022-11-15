Зеленський: Війну треба і можна зупинити саме зараз

Президент Володимир Зеленський заявив, що війну Росії проти України треба і можна зупинити зараз.



«Ми не дамо Росії перечекати, наростити сили, а потім розпочати нову серію терору та глобальної дестабілізації. Впевнений, що саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну», — заявив він, виступаючи з відеозв’язку на саміті G20.



Президент розповів про бажання, щоб ця війна «закінчилася справедливо і на основі Статуту ООН та міжнародного права, а не якось» — за точним формулюванням пана генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша».



«Не варто пропонувати Україні компроміси із совістю — суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова», — сказав Зеленський.



За його словами, Україна завжди була лідером миротворчих зусиль і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, то нехай доведе це діями».



«Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде ніякого "Мінська-3", який Росія порушить одразу після укладання. Якщо ж відповідних дій для відновлення миру не буде, то це означає, що Росія просто хоче вкотре обдурити вас, обдурити мир і заморозити війну саме тоді, коли її поразки стали особливо відчутними», — сказав президент України.



Під час свого виступу Зеленський заявив, що Росія має підтвердити територіальну цілісність України та вивести війська з її території.



«Росія має вивести всі свої війська та збройні формування з території України. Має бути відновлено контроль України над усіма ділянками нашого державного кордону з Росією. Саме це матиме наслідком реальне та повне припинення бойових дій», — заявив глава держави.

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