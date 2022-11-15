Армія РФ зруйнувала понад 50 тисяч квартир у Маріуполі

Окупанти зруйнували понад п'ятдесят тисяч квартир у Маріуполі. Про це повідомили у Маріупольській міськраді, наголошуючи, що цю інформацію підтверджують самі загарбники міста.

Зазначається, що зараз в окупованому Маріуполі демонтовано 31 будинок (2703 кв), заплановано демонтувати 336 будинків (20849 кв) та мають критичні ушкодження 547 будинків (28146 кв). Загалом через російські обстріли та демонтажні роботи знищити окупанти планують 914 будинків (51698 квартири) у Маріуполі.

У Маріупольській міській раді також кажуть, що ця статистика стосується багатоповерхівок, які самі окупанти визнали зруйнованими, але реальна картина у місті страшніша.



«Лише у приватному секторі за нашими підрахунками 11384 будинків серьйозно пошкоджено/взагалі знищено», - зазначили у міськраді.

«Після деокупації Маріуполя ми відновимо місто, але в першу чергу це повинно бути за рахунок репарацій, які росія мусить сплачувати. Міжнародна спільнота повинна розробити дієві механізми стягнення грошей на відбудову України – на Маріуполь, який постраждав від російських обстрілів найбільше», - заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

В Україні планують поновити Маріуполь до 2040 року. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко під час презентації «Стратегії відродження Маріуполя».