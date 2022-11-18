Запорожская ОВА показала фото последствий обстрела одного из сел области

В Запорожской области армия РФ ударила по одному из сел. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух и показал фото воронки от российского снаряда.



«В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры», — сказал он.



Старух отметил, что, по предварительным данным, люди от этого удара не пострадали.

Ранее руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские оккупанты ночью атаковали Никопольский район области, атаковав сам Никополь РСЗО.