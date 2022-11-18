Запорізька ОВА показала фото наслідків обстрілу одного із сіл області

У Запорізькій області армія РФ вдарила по одному із сіл. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух і показав фото вирви від російського снаряда.



«Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району, пошкоджено будівлю будинку культури», - сказав він.



Старух зазначив, що за попередніми даними, люди від цього удару не постраждали.

Раніше керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти вночі атакували Нікопольський район області, атакувавши сам Нікополь РСЗВ.