Повреждена солнечная подстанция: Оккупанты накрыли огнем Днепропетровщину

Никополь. Фото: ОВА

Российские оккупанты ночью обстреливали Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.



По его словам, россияне несколько раз накрыли из РСЗО и сам Никополь.



«Выпустили на ночные кварталы более 40 снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию, в гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили», — рассказал глава ОВА.



Резниченко уточнил, что обошлось без пострадавших.

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