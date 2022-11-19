Окупанти перекидають до Луганська додаткові сили — Генштаб ЗСУ

До окупованого Луганська росіяни перекидають додаткові сили. Про це повідомили у Генштабі Збройних Сил України.



«У Луганську відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ», — йдеться в повідомленні.



У Генштабі також зазначили, що у населених пунктах Красне та Сімейкіне, на тимчасово окупованій території Луганської області, окупанти розміщують особовий склад у залишених будинках. При цьому місцевих мешканців примусово виселяють із будинків до інших населених пунктів.