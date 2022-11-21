Росія створює у Білгородській області на кордоні з Україною оборонну межу

Глава російської Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив про створення оборонної споруди «засічної межі» на російсько-українському кордоні. Про це він розповів під час прес-конференції, пише «Комерсант».



За його словами, роботи ведуться починаючи з квітня.



Журналісти спробували уточнити, чи передбачається створення «лінії Вагнера», але голова регіону наголосив, що у прикордонних районах формується «Білгородська засічна межа».



«Я не хотів би коментувати інших шановних людей. Я б говорив про формування Білгородської межі, Білгородської засічної межі ... », - Відповів він.



Глава Білгородської області не розкрив подробиць про згадані захисні укріплення.