Россия оставила Молдову в темноте — заявление Санду

Россия оставила Молдову в темноте. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.



«Война России против Украины убивает людей, разрушает жилые кварталы и энергетическую инфраструктуру ракетами. Нападения продолжаются и сейчас в Украине. Люди вытаскивают своих раненых из-под завалов. И они оплакивают своих умерших близких», — отметила президент.



Санду подчеркнула, что жизни людей нельзя вернуть, но подачу электроэнергии можно восстановить.



«Мы решим технические проблемы, и у нас снова будет свет. Все государственные учреждения работают в этом направлении. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания держать другие народы в нищете и унижении», — заявила она.