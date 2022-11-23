Росія залишила Молдову в темряві — заява Санду

Росія залишила Молдову у темряві. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду.



«Війна Росії проти України вбиває людей, руйнує житлові квартали та енергетичну інфраструктуру ракетами. Напади продовжуються і зараз в Україні. Люди витягують своїх поранених з-під завалів. І вони оплакують своїх померлих близьких», — зазначила президентка.



Санду наголосила, що життя людей не можна повернути, але подачу електроенергії можна відновити.



«Ми розв'яжемо технічні проблеми, і ми знову матимемо світло. Усі державні установи працюють у цьому напрямі. Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей з простого бажання тримати інші народи у злиднях та приниженні», — заявила вона.