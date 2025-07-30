На фронте погиб российский полковник Михаил Лебедев

Полковник РФ Михаил Лебедев погиб на войне против Сил обороны. Фото: Russian Officers Killed in Ukraine

На войне против Украины погиб командир 83-го мотострелкового полка 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, полковник Михаил Лебедев. Об этом передает проект Russian Officers Killed in Ukraine.



«Полковник Лебедев Михаил Викторович, командир 83-го мотострелкового полка 69-й гвардейской мотострелковой дивизии, был подтвержден погибшим в Украине 26 июля 2025 года», — говорится в сообщении.



Кроме того, в январе 2025 года в Украине погиб отец Лебедева, который также воевал против Сил обороны.



Стоит уточнить, что в ОСГВ «Хортица» еще 26 июля заявили о гибели командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии. Лебедев командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении.



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