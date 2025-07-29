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Донецк и Макеевку атаковал рой дронов — города частично без света

29 июля 2025, 00:02

Донецк и Макеевку атаковал рой дронов — города частично без света

Донецк и Макеевку атаковал рой дронов — города частично без света

Оккупированные Макеевка и Донецк были атакованы беспилотниками в ночь на 29 июля. Как сообщают очевидцы, в городах уже несколько часов активно работает российская ПВО. В налете участвуют десятки дронов — такой вывод можно сделать исходя из видео, которые публикуют в сети местные жители. Они слышали около 30 хлопков.

По предварительным данным, под удар попал район Донецкого областного лечебно-клинического объединения (ОЦКБ).

Части БПЛА лежат в Ленинском районе Донецка после работы ПВО. ASTRA сообщает, что также удар пришелся по отелю «Донбасс Палас».

Есть «прилет» в Червоногвардейском районе Макеевки. 

Оба города частично обесточены.

Утром 25 июля в Донецке была объявлена сначала ракетная, а затем дроновая опасность. В городе прозвучали взрывы.

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