Донецк и Макеевку атаковал рой дронов — города частично без света

Оккупированные Макеевка и Донецк были атакованы беспилотниками в ночь на 29 июля. Как сообщают очевидцы, в городах уже несколько часов активно работает российская ПВО. В налете участвуют десятки дронов — такой вывод можно сделать исходя из видео, которые публикуют в сети местные жители. Они слышали около 30 хлопков.



По предварительным данным, под удар попал район Донецкого областного лечебно-клинического объединения (ОЦКБ).



Части БПЛА лежат в Ленинском районе Донецка после работы ПВО. ASTRA сообщает, что также удар пришелся по отелю «Донбасс Палас».



Есть «прилет» в Червоногвардейском районе Макеевки.



Оба города частично обесточены.

Утром 25 июля в Донецке была объявлена сначала ракетная, а затем дроновая опасность. В городе прозвучали взрывы.