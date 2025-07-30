«Зубы дракона» вместо воды: в Мариуполе бесперебойно работает бетонный завод

В оккупированной части Донецкой области продолжается строительство оборонительных сооружений, несмотря на гуманитарный кризис. В Мариуполе, несмотря на отсутствие водоснабжения у местных жителей, бетонный мини-завод в Центральном районе продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщает телеграм-канал «Андрющенко Time».

Бетонный завод в Мариуполе работает бесперебойно. Источник: t.me/andriyshTime



Как уточняется, значительную часть продукции составляют «зубы дракона» — бетонные пирамиды, используемые в качестве противотанковых заграждений. Эти конструкции вновь устанавливаются в окрестностях города под прикрытием «дорожных работ».

Размещение «зубов дракона» связано с реализацией проекта «Азовское кольцо» — транспортной артерии, проходящей через Мариуполь. 13 июля, в разгар гуманитарного кризиса из-за отсутствия воды на временно оккупированной территории Донецкой области, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отчитывался о ходе строительства дороги:

«Раньше срока сдадим еще один участок, протяженностью более 30 километров. Уже развернут строительный городок, подрядчик начал подготовку грунта под укладку асфальта. Планируем завершить строительство этого участка Азовского кольца к 2026 году — на год раньше срока», — заявил Пушилин.

Напомним, в Донецке, Мариуполе и Макеевке вода подается по графику — раз в три дня. Однако, по сообщениям местных жителей, в отдельных районах воды нет уже больше недели. Критическая ситуация с водоснабжением сохраняется в Снежном, Енакиево и Шахтерске. При этом без воды остаются не только жители временно оккупированных районов Донецкой области — похожие проблемы испытывают и в Луганске.