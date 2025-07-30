На заводе в оккупированном Луганске выявлена база для дронов РФ

Вход на территорию ЛАРЗ.

Партизанское движение «АТЕШ» провело разведку Луганского авиационного ремонтного завода (ЛАРЗ), находящегося на временно оккупированной территории.



Завод специализируется на обслуживании авиационной техники военного и двойного назначения — ремонте вертолётных двигателей ТВ2-117, ТВ3-117 всех модификаций, самолётных двигателей, а также главных редукторов.

Однако, как сообщают агенты, на территории предприятия действует скрытая база по производству и испытанию разведывательных БПЛА. Также выявлен центр подготовки специалистов — сборщиков и операторов дронов.



«АТЕШ» также изучил охрану, режим работы, сотрудников и их транспорт. Участники движения подчёркивают, что ЛАРЗ является легитимной военной целью, а его персонал — пособники российской агрессии.