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Российские захватчики удерживают журналистку из Запорожской области в оккупированном Донецке

30 июля 2025, 21:23

Российские захватчики удерживают журналистку из Запорожской области в оккупированном Донецке

В СИЗО в оккупированном Донецке россияне содержат журналистку Ирину Левченко. Фото: ria-m.tv В СИЗО в оккупированном Донецке россияне содержат журналистку Ирину Левченко. Фото: ria-m.tv

Украинская журналистка из ныне захваченного российскими войсками Мелитополя Запорожской области Ирина Левченко, которую российская армия удерживает в плену более двух с половиной лет, находится в следственном изоляторе в захваченном Донецке. Об этом сообщило местное издание «РИА Юг» со ссылкой на письмо, которое Ирине удалось передать родным через правозащитников.

Несколько недель назад сестре журналистки передали письмо. В нем Ирина Левченко указывает, что ее содержат в Донецком СИЗО, но могут перевести в Симферополь на суд. Неизвестно по какой статье ее будут судить.

Как отмечается, Ирину Левченко и ее мужа Александра оккупационные власти задержали без объяснений 6 мая 2022 года на улице в Мелитополе. После этого обоих содержали в оккупированном городе.

По словам сестры журналистки, ей передавали, что Ирина жива, два раза в день ее кормят, выводят на прогулку и в туалет, а также предоставляют базовые условия содержания. Мужа журналистки Александра Левченко освободили через год после задержания. О судьбе Ирины долгое время не было никакой информации.

Напомним, 3 августа 2023 года стало известно, что Виктория Рощина исчезла на временно оккупированных территориях. Только в мае 2024-го российская сторона впервые подтвердила, что удерживает ее в плену.

О смерти Виктории стало известно 10 октября 2024 года. Информация о гибели журналистки поступила отцу Владимиру от российских официальных лиц. Позже информацию подтвердила Украина.

Медийная инициатива по правам человека заявила, что Викторию Рощину удерживали по меньшей мере в двух тюрьмах: исправительной колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге, находящейся в России. СИЗО в Таганроге известно как «одно из самых жестоких мест содержания для украинцев на территории РФ».

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