Как устроена Еленовская колония изнутри — история бывшего узника

Еленовская колония.

Выбраться живым и вынести флешку с базой данных: как устроена Еленовская колония изнутри. Интервью с Константином Величко — мариупольцем и волонтером, который стал узником колонии в Еленовке (Оленовке).







24 февраля 2022 года он вывез свою семью из Мариуполя, но сам вернулся, чтобы помогать с эвакуацией мирных жителей. Вскоре был задержан российскими военными и отправлен на «фильтрацию». Так он оказался в одной из самых известных колоний — в Еленовке (Оленовке).



Почему Величко мог свободно передвигаться по учреждению, как получил доступ к базе данных и смог вынести флешку с важной информацией — об этом он рассказывает в интервью.