Естонія направила в Україну генератори

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що його країна надіслала в Україну генератори. Про це він розповів в інтерв'ю «Суспільному».



«Наразі естонські генератори буквально "в дорозі в Україну". Ми найближчим часом збираємось відправити в Україну ще генератори. Я знаю, що потрібні певні типи трансформаторів. Для цього ми переглянули всі наші резерви. Ми намагаємося все надсилати швидкими темпами», - наголосив Рейнсалу.



Він також заявив про намір провести під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО з питань енергетичної безпеки дискусію про те, як підтримати Україну.



За його словами, основне завдання західних країн – негайне постачання Україні ракет великої дальності.