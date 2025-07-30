В Мариуполе обостряется проблема с водоснабжением: россияне привезли цистерны из Петербурга

В Мариуполь из Петербурга прибыли цистерны для обеспечения жителей водой. Фото: «Побратимство Петербурга и Мариуполя»

Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области продолжаются проблемы с водоснабжением. Стало известно, что недавно из российского города Санкт-Петербург прибыли цистерны с водой в город. Об этом сообщили в телеграм-канале «Побратимство Петербурга и Мариуполя».



«Петербуржцы уже осуществляют подвоз воды в социальные учреждения Мариуполя, включая больницы, школы и детские сады, с использованием КДМ», — говорится в сообщении.





В телеграм-канале уточнили, что информацию об адресах подвоза воды и графике можно уточнить в управе своего района.



Как отмечается, оккупационные власти утверждают, что объем воды Старокрымского водохранилища Мариуполя составляет 11,5 млн кубометров. Однако председатель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко добавил, что ситуация с водой в городе сложная. Уровень воды в Старокрымском водохранилище под Мариуполем опустился до критических отметок. Это привело к водному кризису



Кроме того, в Донецке и Макеевке вода будет подаваться по графику — раз в три дня. Однако, по сообщениям местных жителей, в отдельных районах воды нет уже больше недели.

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