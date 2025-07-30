Оккупанты оштрафовали жителя Акимовки за публикацию 2014 года

Житель поселка Якимовка в Мелитопольском районе Запорожской области, который находится под временной оккупацией, был оштрафован на 10 000 рублей за публикацию в социальной сети, сделанную еще в 2014 году. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.



По версии оккупационной «прокуратуры», в посте содержалась «негативная характеристика по национальному признаку», что они квалифицировали как проявление «экстремизма».



Несмотря на то, что с момента публикации прошло более десяти лет, мужчину все же привлекли к административной ответственности.



«Этот случай — очередной пример того, как действует репрессивная система: ищет поводы, чтобы наказывать, даже спустя годы», — говорится в сообщении.

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