До Ради надійшла заява Кубракова про звільнення

До Верховної Ради надійшла заява міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.



"В Раду внесли заяву Кубракова Олександра про звільнення з посади міністра інфраструктури України", - йдеться в його Telegram-каналі.



Железняк також розповів, що після того, як Верховна Рада проголосує за його звільнення, коаліція подасть проект ухвали про призначення Кубракова віце-прем'єр міністром і об'єднає два міністерства (інфраструктури та регіональної політики).



За словами народного депутата, це станеться цього тижня.