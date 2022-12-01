Главные события в оккупации 1 декабря

Общество



Сегодня состоялся новый обмен пленными между Украиной и Россией, во время которого вернулись домой 50 человек. Среди них – защитники Мариуполя и «Азовстали», пленные из Еленовки, а также раненые в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях. Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что обменяны 12 бойцов из группировки «ДНР» и восемь из «ЛНР».



Оккупанты принудительно мобилизовали более 100 мужчин, работавших на предприятии «Донецктеплосеть». В котельных в городе некому работать, и их приходится закрывать. «Официальная» версия — на ремонт, однако реальная причина в острой нехватке персонала.



Боевые действия



Центр оккупированного Донецка утром попал под обстрел. Как сообщают местные жители - прямым попаданием снаряда поврежден многоквартирный дом на бульваре Шевченко, есть «прилет» в гостиницу Ramada.



Как заявил «мэр» Горловке при группировке «ДНР» Иван Приходько, в результате обстрела погибла мирная жительница.



Российские оккупанты строят линию обороны вблизи Сватово Луганской области, сообщили в пресс-службе Луганской областной военной администрации.

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