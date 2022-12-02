За добу на Херсонщині в ході обстрілів загинули троє людей, ще семеро поранені

Минулої доби російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонської області, загинули троє людей, ще семеро мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру області та вбиває мирних жителів. Херсонський район – росіяни продовжують бити по житлових кварталах Херсона, ворожі снаряди потрапили до приватних та багатоквартирних будинків», - написав він у telegram-каналі.



Також росармія обстріляла Понятівку, Токарівку, Інгулець, Молодіжне, Дніпровське, Даріївку, Янтарне, Іванівку, Микільське, Зеленівку, Музиківку та територію поблизу Степанівки.



Крім того, окупанти обстріляли Новоолександрівку, Золоту Балку, Республіканець, Українку, Гаврилівку та Качкарівку (Бериславський район).