ЗСУ збили 14 дронів-камікадзе «Shahed-136/131» армії РФ

У ніч із 6 на 7 грудня 2022 року, після тритижневої паузи, російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе «Shahed-136/131». Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Зазначається, що військовими всього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку.

«Підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування «Схід» Повітряних Сил знищено 11 «шахедів», ще 3 дрони на східному напрямку збиває ППО Сухопутних військ», - розповіли у ЗСУ.

Крім того, протиповітряною обороною збитий один БПЛА «Орлан-10» та ще 2 ворожі безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Також у ЗСУ розповіли, що Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 22 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

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