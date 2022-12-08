Войска РФ из «Градов» и тяжелой артиллерии атаковали Днепропетровщину

Российская армия ночью атаковала три общины Днепропетровской области - Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



По его словам, оккупанты 7 раз обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии населенные пункты указанных общин. Как рассказал Резниченко, в Никопольском районе зафиксированы прилеты более 70 российских снарядов. Обошлось без погибших и раненых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении рассказал, что в результате вчерашнего обстрела российскими оккупантами города Курахово на Донетчине погибли 10 человек.