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Войска РФ из «Градов» и тяжелой артиллерии атаковали Днепропетровщину

08 декабря 2022, 08:33

Войска РФ из «Градов» и тяжелой артиллерии атаковали Днепропетровщину

Российская армия ночью атаковала три общины Днепропетровской области - Красногригорьевскую, Никопольскую и Марганецкую. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, оккупанты 7 раз обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии населенные пункты указанных общин. Как рассказал Резниченко, в Никопольском районе зафиксированы прилеты более 70 российских снарядов. Обошлось без погибших и раненых.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении рассказал, что в результате вчерашнего обстрела российскими оккупантами города Курахово на Донетчине погибли 10 человек.

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