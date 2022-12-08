Оккупанты развернули оборонительный рубеж в районе Сватово — Минобороны Британии

Российские оккупациронные войска развернули оборонительный рубеж, непрерывную систему траншей вдоль 60 километров между Сватово Луганской области и российской границей. Об этом сообщает Минобороны Британии.

Отмечается, что обустройством сооружений занималась российская элитная 1-ая гвардейская танковая армия, которая понесла значительные потери в начале войны, в том числе во время отступления из Харьковской области в сентябре 2022 года.



«Но несмотря на продолжительность этих работ, глубина оборонных сооружений остается неясной. Эффективность оборонных операций 1-ой гвардейской танковой армии и других формирований будет в значительной степени зависеть от масштабов поддержки запасных позиций», - пишут аналитики британской разведки.

Сейчас же, по данным специалистов Британии, 1-ая гвардейская танковая армия, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами, хотя и остается значительно меньше своей утвержденной численности, которая составляет более 25 тысяч военнослужащих.

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